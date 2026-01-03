Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarının ulaşımda ve vatandaşların günlük yaşamında herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren teyakkuz hâline geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelinde 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor.

Mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden çalışan ekipler, başta ana arterler olmak üzere şehir içi ve kırsal mahalle bağlantı yollarını ulaşıma açık tutmak için yoğun bir gayret gösteriyor.

Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde çok sayıda ekip ve iş makinesi sahada aktif olarak görev alıyor.Yürütülen çalışmaların önemli noktalarından biri de Önsen ve Kurtlar mahallelerinde bulunan TOKİ Konutları oldu.

Yoğun yerleşimin bulunduğu bu bölgelerde, TOKİ’lere ulaşım sağlayan ana arterlerde biriken karlar iş makineleriyle temizlenirken, soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanmanın önüne geçmek amacıyla tuzlama çalışmaları da eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Ekipler tarafından titizlikle sürdürülen kar küreme ve tuzlama faaliyetleri sayesinde yollar kar ve buzdan arındırılarak güvenli hâle getirilirken hem araç hem de yaya trafiğinin sorunsuz şekilde devam etmesi sağlanıyor.