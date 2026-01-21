Yapılan çalışmalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranan şahıslara yönelik operasyonlarda onlarca kişi yakalandı.

Jandarma ekiplerinin icra ettiği faaliyetlerde; Andırın ilçesinde 2 adet av tüfeği, Onikişubat ilçesinde 2 adet tabanca, Ekinözü ilçesinde 1 adet tabanca ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplam 297 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Çeşitli suçlardan aranan 94 şahıs tutuklanırken, 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi de işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Bu kapsamda; Onikişubat ilçesinde, “Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. (27) yakalanarak tutuklandı.

Türkoğlu ilçesinde, kendisini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.P. (26) tutuklandı.

Yine Türkoğlu ilçesinde, “Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 20 yıl 23 ay 32 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ. (25) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Türkoğlu ilçesinde, “Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması ve Bulundurulması” suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. (60) da tutuklananlar arasında yer aldı.

14–20 Ocak tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda; Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 2, uyuşturucu madde kullanma suçundan 46 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyonlar neticesinde; 1 adet sahte plaka, 2 adet ruhsatsız tabanca, 70 gram metamfetamin, 43 adet sentetik uyuşturucu hap, 11 gram bonzai, 21 gram esrar, 1 gram eroin ele geçirildi.

Aynı tarihler arasında Trafik Jandarması Timleri tarafından il genelinde 26 bin 124 araç ve sürücü kontrol edildi.