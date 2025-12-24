Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım hizmeti alabilmesi amacıyla merkez ve ilçelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Çağlayancerit’te önemli bir çalışmayı daha tamamladı.Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmaların adreslerinden biri olan Çağlayancerit İstiklal Mahallesi, modern ve konforlu bir yola kavuştu.

Daz Yoluna Sıcak Asfalt

Daz mevkiine ulaşım sağlayan yaklaşık 2 kilometrelik güzergâh, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sıcak asfaltla kaplandı.6 Milyon TL’lik yatırım ile hayata geçirilen asfalt çalışması sayesinde hem bölgedeki ulaşım standardı yükseltildi hem de bölgedeki yeni sosyal tesisin erişilebilirliği artırıldı. Yapılan çalışmalarla yolun fiziki yapısı güçlendirilirken, sürüş güvenliği ve yol konforu da üst seviyeye taşındı.Özellikle yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullanması beklenen Teras Kafe’ye ulaşımın daha rahat ve güvenli hale gelmesi, ilçe sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.