Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir seyahat imkânı sunmak amacıyla yol yatırımlarını kesintisiz sürdürüyor.

Büyükşehir ekipleri bu kapsamda Afşin’in kırsal mahallelerinden Türksevin’de önemli bir çalışmayı tamamladı. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla mahalle içi ulaşımı sağlayan stabilize yollar kilit parke ile yenilendi. Toplam 6 bin metrekarelik alanda yapılan uygulama sayesinde mahalle yolları daha modern ve güvenli bir görünüme kavuştu.

Daha önce yaz aylarında toz ve toprak nedeniyle sorunlara neden olan, yağışlı havalarda ise çamurdan dolayı ulaşımda aksamalara yol açan yollar, yeni parke kaplama sayesinde vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak hale getirildi.

Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, yol yatırımının günlük yaşamlarına olumlu yansıdığını belirtti. Bölge halkı, hizmetlerinden dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.