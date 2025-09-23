Etkinlik için başvurular Büyükşehir’in internet adresi ve Pusula Maraş mobil uygulaması üzerinden alınıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerini Pusula Maraş çatısı altında aralıksız sürdürüyor. Yıl boyunca farklı alanlarda düzenlenen etkinliklerle gençlere hem eğlenceli hem de öğretici deneyimler sunan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de “Seramik Workshop” etkinliği ile gençleri buluşturacak.

18 – 30 yaş aralığındaki gençlerin katılabileceği etkinlik için başvurular Pusula Maraş mobil uygulaması üzerinden ve https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/09/23/pusula-maras-seramik-atolyesi-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi alınıyor. 24 Eylül Çarşamba günü saat 17.00’a kadar devam edecek başvuruların ardından kura çekimiyle etkinliğe katılacak isimler belirlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 25 Eylül Perşembe günü saat 16.00’da Kırk Altı Kafe’de gerçekleştirilecek workshopa 18 – 30 yaş aralığındaki tüm gençlerin davetli olduğu belirtildi. Ayrıca, başvuru yapmak isteyen vatandaşların Pusula Maraş mobil uygulamasına iOS cihazlar için AppStore’dan, Android cihazlar için ise Play Store’dan ücretsiz olarak ulaşabilecekleri kaydedildi.