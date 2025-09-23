Altyapı çalışmaları sırasında deforme olan yol yüzeyleri onarılarak ulaşım konfor ve güvenliği artırılıyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde yürüttüğü altyapı yenileme projeleriyle hem yer altı sistemlerini modernize ediyor hem de bu çalışmaların ardından bozulan yol yüzeylerini titizlikle onararak şehir ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu’nda koordineli bir çalışma gerçekleştiren ekipler, Yahya Kemal Mahallesi Şehit Ali Gök Sokak’ta altyapı çalışmalarının ardından bozulan yüzeyleri asfalt ile onarıyor.

KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehir genelinde altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde sokak sokak, cadde cadde yol iyileştirme uygulamalarının kesintisiz devam ettiği belirtildi.