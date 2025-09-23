Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Şahin Balcıoğlu, karşılıksız çek oranlarında düşüş olduğunu belirterek, güven ortamının sürdürülebilirliği için bütçe disipliniyle dengeli borçlanmanın altını çizdi.

Konkordato uygulamalarının iş dünyasında oluşturduğu rahatsızlığa değinen Balcıoğlu, ekonomi dinamiklerini bir teraziye benzeterek güncel gelişmelerle dengelenmesi gerektiğini ifade etti ve en büyük pazarlarının Avrupa olduğuna vurgu yaparak Avrupa odaklı ihracat stratejilerinin önemine işaret etti.

Ayrıca Balcıoğlu, “Mısır’ın yarısı Çin” ifadesiyle Mısır’daki yatırım atmosferinin ve Çin’in küresel tedarik zincirindeki rolünün altını çizdi.

Çin’in Mısır’a tekstil yatırımları yaparak üretimi Avrupa’ya yaklaştırdığını kaydeden Balcıoğlu, “Ekonomik ağ içerisindeki sinerji bağlamında, meslektaşlarımız da Mısır’da yatırım yapıyor. Çünkü piyasalarda taleb fiyat odaklı hareket ediyor” dedi.

Tekstil sektörünün uzun vadeli ve sürdürülebilir bir gelişim gösterdiğini vurgulayan Balcıoğlu, “Her gün Maraş’tan bir kişi ayrılıyor” ifadesiyle bölgesel istihdam ve göç dinamiklerine değindi.

Deprem bölgesinde çalışmalarının aralıksız sürdüğüne değinen Balcıoğlu, “Cumhurbaşkanlığı ve belediyemiz sürekli çalışıyor. İyi şeyler olacak siye umut ediyoruz” dedi.

Faiz indiriminin olumlu ekonomik etkiler doğurabileceğini ifade eden Balcıoğlu, ancak sanayicilik faaliyetinin doğası gereği zorlayıcı olduğuna dikkat çekti.

İnsanların her alış verişte fiyata baktığını belirten Balcıoğlu, kur politikalarının vatandaşlar üzerinde yarattığı baskıya ilişkin hassasiyeti vurgulayarak enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmenin gerekliliğini dile getirdi.

Balcıoğlu, açıklamasının sonunda aile birliğinin önemine vurgu yaparak; işletmesinde düzenlediği geleneksel Çabasan Şenliğinde çocuklar ile aileler arasında güç birliğini sağlamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.