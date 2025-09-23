Karakoç, Kahramanmaraş’ın coğrafi olarak Akdeniz Bölgesi’nde bulunmasına rağmen takımlarının gerekçe gösterilmeden Güneydoğu Anadolu Grubu’na dahil edildiğini vurguladı. Karakoç, Gaziantep kulüplerinin ise Akdeniz Grubu’nda yer aldığını belirterek, bu durumun hem coğrafi gerçeklik hem de sportif adalet açısından sorunlu olduğunu ifade etti.

Karakoç konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Deprem felaketinin ardından yeniden toparlanmaya çalışan Kahramanmaraş’ta amatör futbol kulüplerimizi ve genç sporcularımızı zora sokan bu uygulama büyük haksızlıktır. Adana, Mersin ve Osmaniye gibi yakın iller yerine Diyarbakır’a kadar deplasman yapmak zorunda bırakılmak, amatör futbolun gelişimine zarar verecektir.”

Milletvekili Karakoç, önergesinde Bakanlığa şu soruları yöneltti:

· TFF, BAL grup dağılımında hangi kriterleri esas almıştır?

· Kahramanmaraş’ın Akdeniz Bölgesi’ne rağmen Güneydoğu Grubu’na dahil edilmesinin gerekçesi nedir?

· Deprem sonrası toparlanma sürecindeki Kahramanmaraş kulüplerinin yükünü artıran bu karar için Bakanlık bir adım atacak mı?

· Federasyon kararlarında coğrafi mantık ve kulüplerin ulaşım imkanlarının dikkate alınması konusunda Bakanlığın planları nelerdir?

Karakoç, Bakanlığın sürece müdahil olarak Kahramanmaraş’ın haklarını korumasını beklediklerini belirtti.