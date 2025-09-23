Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve iş dünyasının katılımıyla TOBB Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen törende açıklanan listeye göre Batı Kipaş Kağıt A.Ş., %18.093’lük büyüme oranıyla Türkiye’nin en hızlı büyüyen ikinci şirketi oldu.

Yatırımla Güçlenen Üretim

Kipaş Holding çatısı altında 2017’de temeli atılan Batı Kipaş Kağıt, 2021’de devreye giren modern tesisleri ve 2025’te üretime başlayan PM3 hattı ile kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Bugün 620 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren fabrika, yıllık 1,3 milyon ton kâğıt üretim kapasitesi ile Avrupa’nın en büyük kâğıt üretim merkezlerinden biri konumunda.

Tesis, geri dönüşüm odaklı üretimi sayesinde yılda yaklaşık 18 bin hektar orman alanının korunmasına katkı sağlıyor ve çevre dostu ürün gamıyla küresel pazarlara ihracat yapıyor. Kuşeli kartondan kraftline’a uzanan geniş ürün yelpazesi 70–450 gr/m² aralığında üretiliyor.

Küresel Pazara Güçlü Mesaj

Kipaş Holding, sürdürülebilir üretim ve yüksek teknoloji yatırımlarının meyvesini bu ödülle topladıklarını vurgulayarak, yenilikçi yaklaşımlarla hem Türkiye ekonomisine hem de dünya kâğıt pazarına değer katmayı sürdüreceklerini belirtti.

Bu başarı, Batı KipaşKağıt’ın sadece Türkiye’de değil, uluslararası arenada da güçlü bir büyüme hikâyesi yazdığının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.