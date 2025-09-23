Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak atanan Hasan Yiğit’i makamında ziyaret etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Görgel, Yiğit’e yeni görevinde başarılar dileyerek şehrin huzur ve güvenliği konusunda kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ise, ziyaretlerinden dolayı Başkan Fırat Görgel’e teşekkür ederek şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması için tüm ekipleriyle özveriyle çalışacaklarını ifade etti.

Başkan Görgel, İl Emniyet Müdürü Yiğit’e İstiklal Madalyası ve Beratı tablosu hediye etti.