Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde yer alan sekiz katlı öğrenci yurdunun 4. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.