Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan faaliyetlerde, aranan şahıslara yönelik operasyonlar ön plana çıktı.

Bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan toplam 232 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, 23 kişi tutuklandı.

Operasyonlarda 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Pazarcık, Onikişubat, Göksun ve Dulkadiroğlu ilçelerinde; hırsızlık, silahla tehdit, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlardan uzun süreli hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması dikkat çekti.

Asayiş uygulamaları kapsamında Afşin ve Elbistan ilçelerinde ruhsatsız tabancalar ve mühimmat ele geçirilirken, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 45 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda esrar, kokain, bonzai, sentetik hap ve metamfetamin maddeleri ile tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi.

Öte yandan trafik jandarması ekiplerince 24 bin 933 araç ve sürücü denetlenirken, trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere yönelik idari ve adli işlemler uygulandı.