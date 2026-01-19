Kahramanmaraş’ta Atatürk’e Hakarete 3 Gözaltı
Edinilen bilgilere göre, kaza Onikişubat ilçesi Çocuk Hastanesi Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kazaya karıştı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.