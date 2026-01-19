Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, gençlik markası Pusula Maraş aracılığıyla bir etkinliği daha hayata geçirdi.Bu kapsamda, sanata ilgi duyan gençlere yönelik resim atölyesi düzenlendi.

Cemile Akkoyun Halk Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, çok sayıda genci bir araya getirdi. Atölyede gençler, hayal güçlerini ve duygularını kâğıda yansıtarak birbirinden özgün ve yaratıcı eserler ortaya koydu.

Alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmasında, gençlere temel resim teknikleri hakkında bilgiler verilirken, aynı zamanda serbest çizimlerle bireysel ifade alanları da desteklendi. Etkinlik boyunca gençler hem sanatsal becerilerini geliştirme hem de keyifli ve verimli vakit geçirme imkânı buldu.Atölyeye katılan gençler, düzenlenen etkinliğin hayal güçlerini, estetik bakış açılarını ve el becerilerini geliştirmede önemli katkı sağladığını ifade ederek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.