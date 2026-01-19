Minikler, renkli kostümler, hareketli sahne performansları ve eğlenceli anlatımıyla dikkat çeken oyunu ilgiyle takip etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini hem eğlenceli hem de öğretici etkinliklerle değerlendirmesi amacıyla hazırladığı kültür sanat programlarını tatilin ilk gününde başlattı. Bu kapsamda sahnelenen tiyatro gösterisi, miniklerden yoğun ilgi gördü.“Bremen Mızıkacıları” adlı çocuk tiyatrosu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahne aldı. İki seans halinde sahnelenen gösteride salonu dolduran çocuklar, eğlenceli dakikalar yaşadı.

Yarıyıl tatilinin ilk gününde NFK Kültür Merkezi’ne adeta akın eden minikler, renkli kostümler, hareketli sahne performansları ve eğlenceli anlatımıyla dikkat çeken oyunu ilgiyle takip etti. Köpek, kedi, horoz ve eşeğin yaşadıkları çiftlikten kovulduktan sonra başlayan macera dolu yolculuklarını konu alan gösteri, çocukları kahkahaya boğdu.

Hem eğlendiren hem de dostluk, dayanışma ve birlikte başarma gibi önemli değerleri çocuklara aktaran tiyatro oyunu, minik izleyicilerden tam not aldı. Gösteri boyunca karakterlerle birlikte şarkılara eşlik eden çocuklar, keyifli anlar yaşadı.Etkinlik, ebeveynlerin de takdirini kazandı. Çocuklarının tatili verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmesinden memnuniyet duyduklarını belirten anne babalar, bu tür kültür sanat faaliyetlerinin çocukların sosyal ve kültürel gelişimine büyük katkı sağladığını ifade ederek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.