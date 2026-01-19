Hayata geçirdiği etkinliklerle şehrin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlam yüklü özel bir programa daha ev sahipliği yaptı.

Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen “Naat-ı Şerifler Gecesi”, edebiyat ve şiir tutkunlarını Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde bir araya getirdi.Edebiyat dünyasının sevilen isimlerinden şair Dursun Ali Erzincanlı’nın katılımıyla gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Salonun tamamen dolduğu gecede Erzincanlı; Peygamber Efendimize duyulan sevgi, muhabbet ve bağlılığı konu alan naatları ile şiirlerini seslendirdi.

Katılımcılar, zaman zaman duygusal anlar yaşarken program boyunca salonda derin bir manevi atmosfer hâkim oldu.Sözün ve şiirin kalplere dokunduğu gecede Dursun Ali Erzincanlı’nın kendine has üslubu ve güçlü yorumları büyük beğeni topladı. Program, edebiyatın maneviyatla buluştuğu özel anlara sahne olurken, katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

“Kahramanmaraş, Edebiyatın ve Şiirin Ruhunu Taşıyan Çok Özel Bir Şehir”

Program sonunda duygularını paylaşan şair Dursun Ali Erzincanlı, Kahramanmaraş’ta bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Erzincanlı, “Kahramanmaraş, edebiyatın ve şiirin ruhunu taşıyan çok özel bir şehir. Böyle anlamlı bir programda, Peygamber Efendimize duyduğumuz sevgiyi naatlarla dile getirmek benim için tarifsiz bir mutluluk oldu. Bu güzel atmosferi hazırlayan, gönüllerimizi bir araya getiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ve salonu dolduran tüm gönül dostlarına yürekten teşekkür ediyorum. Burada şiirin ve muhabbetin karşılık bulduğunu görmek çok kıymetli” dedi.