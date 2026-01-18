Şairler Tepesi'nde düzenlenen toplantıya, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Dr. Tuba Köksal, Dr. İrfan Karatutlu, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt ve Mehmet Şahin'in yanı sıra; İl Başkanı Av. M. Burak Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, parti teşkilatının ilçe başkanları, yan kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Üye Sayısı Hedefi: 200 Binin Üzeri

İl Başkanı Av. M. Burak Gül, teşkilatın 2025 yılında sahada etkin bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Gül, 7 Ocak'ta Dr. İrfan Karatutlu'nun katılımının teşkilat bütünlüğünü pekiştirdiğini ifade ederek, Türkiye genelinde 11 milyon 550 bin olan üye sayısına paralel olarak Kahramanmaraş'ta da önemli bir büyüme kaydettiklerini açıkladı. İlde yıl içinde 16 bin 672 yeni üye kazanıldığını ve toplam üye sayısının 198 bin 202'ye ulaştığını duyuran Gül, 2026 hedefinin bu rakamı 200 binin üzerine çıkarmak olduğunu vurguladı. Gül, "Sorun değil, çözüm odaklı bir siyaset anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Uyum ve Beraberlik" Vurgusu

Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, AK Parti'ye katılım sürecini anlatırken "uyum" mesajına dikkat çekti. Karatutlu, zorunlu hekimlik hizmetini tamamladıktan sonra siyasi yolculuğunda yeni bir sayfa açtığını belirterek, şehirdeki huzur ikliminin hizmetlere de olumlu yansıyacağına olan inancını dile getirdi. Önceki dönemde birlikte çalıştığı siyasi çevrelerle helalleşme sürecini de tamamladığını ifade eden Karatutlu, "Vicdanen ve aklen gerçekten müsterihim. Bu birliktelik ve istikrar Kahramanmaraş'a katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Deprem Sonrası Yatırımlara Hız Verildi

Prof. Dr. Vahit Kirişci ise konuşmasında, deprem sonrası yürütülen çalışmaların teşkilatın birliği sayesinde hız kazandığının altını çizdi. Kahramanmaraş'ta "eşsiz bir beraberlik" sergilendiğini söyleyen Kirişci, özellikle sağlık yatırımlarına ve altyapı hamlelerine odaklandı.

Kirişci, sağlık alanındaki yatırımların toplamının 15 milyar liraya ulaştığını, 1000 yataklı yeni şehir hastanesinin temelinin atıldığını ve Necip Fazıl Hastanesi'ndeki yeni bölümlerle kapasitenin artırıldığını kaydetti. Depremde hasar gören sağlık tesislerinin yerine yapılan planlarla kent genelindeki yatak kapasitesinde belirgin bir artış sağlandığını vurguladı.

Öte yandan, Bahçelievler'deki deprem etkili öğretmenevinin yenilendiği ve yatak kapasitesinin artırıldığı bilgisini paylaşan Kirişci, Pazarcık, Türkoğlu ve Göksun gibi ilçelerde de öğretmenevi yatırımlarının hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.