Köleoğlu, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki maaş ve yaşam maliyeti farklarını karşılaştırarak, çalışanların artık “yaşamak” değil yalnızca “hayatta kalmak” zorunda bırakıldığını söyledi.

KKTC’de asgari ücretin 61 bin lira olarak açıklandığını hatırlatan Köleoğlu, Türkiye’de ise bu rakamın 28 bin 75 lirada kaldığını ifade etti. KKTC’de en düşük memur maaşının 68 bin 500 lira olduğunu belirten Köleoğlu, Türkiye’de aynı unvandaki memurların yaklaşık 47 bin lira maaş aldığını vurguladı.

Türkiye’deki yaşam maliyetlerine dikkat çeken Köleoğlu, ortalama bir ev kirasının 25 bin liraya ulaştığını, aylık gıda harcamasının 35 bin lirayı bulduğunu, elektrik, su, doğalgaz ve iletişim gibi mutat fatura giderlerinin ise 10 bin lirayı aştığını kaydetti. Üç çocuklu bir aile için en düşük eğitim giderinin 9 bin lira olduğunu belirten Köleoğlu, üniversitede okuyan bir gencin konaklama hariç aylık yaşam maliyetinin dahi 15 bin liraya ulaştığını söyledi.

“Bu tablo, çalışanların nefes aldığı ama yaşayamadığı bir düzene işaret ediyor” diyen Köleoğlu, açıklamasında yoksulluk ve açlık sınırlarına da dikkat çekti. Açlık sınırının 97 bin lirayı, yoksulluk sınırının ise 30 bin lirayı aştığını ifade eden Köleoğlu, mevcut maaşların temel ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğunu dile getirdi.

Asgari ücretlinin maaşının yalnızca kira ve gıda harcamalarına dahi yetmediğini belirten Köleoğlu, memur maaşlarının ise fatura, eğitim ve sağlık giderleriyle kısa sürede eridiğini söyledi. Üç çocuklu ailelerin maaşlarının önemli bir bölümünü yalnızca eğitim için ayırmak zorunda kaldığını, üniversite öğrencilerinin ise eğitimlerini sürdürmekte ciddi zorluk yaşadığını ifade etti.

KKTC’deki ücretlerin Türkiye’nin neredeyse iki katına çıktığını vurgulayan Köleoğlu, Türkiye’de her geçen gün daha fazla çalışanın açlık ve yoksulluk sınırının altına itildiğini savundu. “Bugün milyonlarca çalışan, çocuklarının geleceğinden ve onurlu bir yaşam hakkından vazgeçmeye zorlanıyor” diyen Köleoğlu, vatandaşların faturalarını ödeyebilmek için borçlandığını, kirada kalabilmek için krediye başvurduğunu, gıda alışverişini dahi taksitlerle yaptığını belirtti.

Ekonomik tabloya ilişkin iktidara da çağrıda bulunan Köleoğlu, “Vatandaşı enflasyona ezdirmedik” söylemi ile markette, pazarda ve eczanede yaşanan gerçeklerin örtüşmediğini ifade etti. Türkiye’deki çalışanların KKTC’deki ücretlerle karşılaştırıldığında adeta cezalandırıldığını söyleyen Köleoğlu, sosyal adalet ve refah sağlanmadan ülkenin itibarının da güçlenemeyeceğini vurguladı.

Açıklamasını “Hayatta kalmak değil, insanca yaşamak herkesin hakkıdır” sözleriyle tamamlayan Abdurahim Köleoğlu, iktidarı vatandaşın emeğine, alın terine ve çocukların geleceğine sahip çıkmaya davet etti.



