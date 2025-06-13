İlçedeki 125 yataklı Pazarcık Devlet Hastanesi’nde yaşanan doktor eksikliği nedeniyle Cengiz Topel Mahallesi Muhtarı Ali Şallı ve Ahmet Bozdağ Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Yavuzatmaca öncülüğünde bir imza kampanyası başlatıldı.

Ahmet Bozdağ Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Yavuzatmaca yaptığı açıklamada, “Pazarcık Devlet Hastanesi modern bir bina, teknik altyapısı da mevcut. Ama doktor olmadıktan sonra tüm bu imkânların halk için bir anlamı kalmıyor. İnsanlar teşhis için dahi Elbistan’a, Kahramanmaraş merkeze gitmek zorunda kalıyor. Bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Cengiz Topel Mahallesi Muhtarı Ali Şallı ise, “İlçemizin büyüklüğüne ve nüfusuna rağmen böyle temel bir eksiklik kabul edilemez. Sağlık en öncelikli haktır. Pazarcık halkı artık bu sorunun çözülmesini istiyor. Kampanyamıza gösterilen ilgi de bunun en açık göstergesidir” dedi.