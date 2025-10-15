Onikişubat Belediyesi, sadece altyapı ve şehircilik yatırımlarıyla değil, sosyal ve kültürel projeleriyle de şehrin dinamiklerini canlı tutmaya devam ediyor.

Bu kez ise otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği dev bir organizasyona ev sahipliği yapacak olan Hanifi Toptaş öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, bölgenin en büyük Auto Show etkinliğinkapılarını ziyaretçilere açıyor. Otomotiv sektörünün dev markalarının yer alacağı fuar, hem sektöre hem de araç meraklılarına adeta görsel bir şölen sunacak.

Motor seslerinin yankılandığı, yeniliğin ve tutkunun buluştuğu bu büyük organizasyon, Kahramanmaraş’ın sosyal hayatına ve bölge ekonomisine güçlü bir ivme kazandıracak.

Yarın kapılarını açacak olan Kahramanmaraş Auto Show, otomobil, motosiklet, karavan, ağır vasıta ve deniz araçlarının yer aldığı geniş kapsamlı yapısıyla bölgeye damgasını vuracak.

Dev Markalar Kahramanmaraş’ta Buluşuyor

Bu yılki fuar, BMW Borusan Otomotiv, Skoda, Toyota, Nissan, FİAT, BYD, Jeep, Chery, Alfa Romeo, Peugeot, Citroen, Opel, Hyundai, KGM BySsangyong, Renault Truck Kamyon Grubu, Kahramanmaraş Mercedes-Benz Kulübü ve MC Turkchopper Kahramanmaraş gibi sektörün önde gelen markalarını ağırlayacak.

Ziyaretçiler, en yeni otomobil modellerini, sıfır araçları ve sektördeki son teknolojileri yakından görme fırsatı bulacak. Ayrıca Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep ve İstanbul’dan gelen bayiler, özel kampanyalar ve lansman araçlarıyla fuarda yerini alacak.

Klasik Otomobillerden Jet Ski’ye Kadar Geniş Bir Yelpaze

Kahramanmaraş Auto Show, sadece sıfır araçlarla sınırlı değil. Kahramanmaraş, Gaziantep, Kayseri, Ankara, Adana ve Malatya gibi illerden gelen onlarca klasik otomobil, nostalji rüzgarı estirecek.

Etkinlikte ayrıca kamyon, tır, iş makineleri, traktör, tekne, bot, jet ski ve karavan gibi farklı araç türleri de sergilenecek. Bu yönüyle fuar, sadece bir otomobil etkinliği değil, bölgenin en kapsamlı motorlu araç buluşması olma özelliğini taşıyor.

Depremzede Şehre Moral ve Umut Aşılayan Etkinlik

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Auto Show 2025 Kahramanmaraş’ın sadece bir fuar değil, aynı zamanda Kahramanmaraş halkı için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı:

“Kahramanmaraş, asrın felaketi sonrasında yeniden ayağa kalkmanın mücadelesini veren güçlü bir şehir. Bizler Onikişubat Belediyesi olarak bu süreçte hemşehrilerimizin moralini yüksek tutmak, şehrimizin sosyal hayatını yeniden canlandırmak için her alanda çalışmalar yürütüyoruz.

Auto Show gibi büyük etkinlikler, hemşehrilerimizin yüzünde tebessüm, gönlünde umut oluşturmak açısından çok kıymetli. Bu fuar, sadece otomobil tutkunlarını değil, geleceğe inanan bir şehir olmanın heyecanını da bir araya getiriyor.”

Başkan Toptaş, etkinliğin ekonomik yönüne de dikkat çekti:

“Otomotiv sektörünün dev markalarını Kahramanmaraş’ta buluşturmanın gururunu yaşayacağız. Bu organizasyon, şehrimizin kültürel ve ekonomik potansiyelini güçlendirecek, yerel ekonomiye canlılık kazandıracak. Kahramanmaraş, üretimiyle, sanayisiyle, ticaretiyle ve kültürel etkinlikleriyle yeniden yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı bu heyecana ortak olmaya, geleceğe birlikte yürümeye davet ediyorum.”

Ece Seçkin Konseriyle Renkli Bir Final

Etkinliğin en coşkulu anlarından biri, 18 Ekim Cumartesi günü saat 20.30’da sahne alacak Ece Seçkin konseri olacak. Renkli performansı ve enerjik sahnesiyle Ece Seçkin, Kahramanmaraş halkına unutulmaz bir gece yaşatacak.