Ziyaretler kapsamında görev başındaki emniyet mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Paçacı ve Başkan Satıcı, polislerle sohbet ederek kolaylıklar diledi. Soğuk havada görev yapan polis memurlarına salep ikramında bulunan ilçe başkanları, polislerin haftasını kutlayarak emeklerinden dolayı teşekkür etti.

MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Muhammed Paçacı yaptığı açıklamada: “Türk Polis Teşkilatı, 180 yıldır milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden fedakârca çalışmaktadır. Tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

MHP Onikişubat İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün, 180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Bizler, millet olarak huzur içinde yaşıyorsak, bunda gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden görev yapan kahraman polislerimizin payı çok büyüktür. Sadece suçla mücadele değil; afetlerde, sosyal olaylarda ve her türlü kriz anında milletin yanında duran polisimiz, bizim gururumuzdur. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman emniyet teşkilatımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Görevleri başında olan tüm polislerimize kolaylıklar diliyor, haftalarını kutluyorum.”