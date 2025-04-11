Ala Place’de gerçekleşen “Avukatlar Gecesi”, yoğun katılımla ve coşkulu bir atmosferle kutlandı.

Yargı Camiası Bir Aradaydı

Geceye Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Ahmet Alıcı, Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Mehmet Kaan Kır, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Atalar, Başsavcı Vekilleri Bülent Delibalta ve Hakdiler Pehlivan ile çok sayıda avukat, noter ve aileleri katıldı. Katılımcılar, Avukatlar Günü’nü birlik ve beraberlik içerisinde kutlayarak mesleki dayanışmanın güçlü bir örneğini sergiledi.

Baro Başkanı Av. Mehmet Kaan Kır’dan Anlamlı ve Duygusal Konuşma

Geceye katılan misafirlere seslenen Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Mehmet Kaan Kır, 5 Nisan Avukatlar Günü’nün yalnızca bir kutlama günü değil, aynı zamanda avukatlık mesleğinin toplumdaki yerini ve önemini hatırlatan bir anlam taşıdığını vurguladı.

Konuşmasında, meslektaşlarının yaşadığı zorluklara ve avukatlık mesleğinin toplumda üstlendiği kritik role dikkat çeken Baro Başkanı Kır, "Avukatlık mesleği, sadece hukukî hizmet sunmakla kalmaz; adaletin ve hukukun üstünlüğünün teminatıdır. Bizler, her gün hem kendimiz hem de toplumsal huzur için mücadele ederiz. Hukukun adil ve eşit bir şekilde uygulanabilmesi için, bağımsız bir yargının varlığına inançla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Ayrıca, meslek şehitlerini ve kaybettiğimiz değerli avukatları anan Kır, "Meslektaşlarımızın hayatını kaybetmiş olmalarına rağmen, onların meslek hayatındaki izleri ve katkıları asla unutulmaz. Bugün, onların anılarını yaşatmak ve onların gösterdiği yolda yürümek bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Başta meslek şehitlerimiz olmak üzere, hayatını kaybeden tüm avukatlarımızı rahmet ve saygıyla anıyor, ailelerine baş sağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Barosu'nun etkinliklerdeki rolüne ve bu tür organizasyonların önemine değinen Kır, "Bu tür etkinlikler, yalnızca bir araya gelerek eğlenmek için değil, aynı zamanda meslektaşlarımız arasında dayanışmayı artırmak ve birliğimizi pekiştirmek adına da büyük önem taşımaktadır. Avukatlar Günü, meslektaşlarımıza saygı gösterdiğimiz, aynı zamanda meslek onurumuzu ve değerlerimizi yüceltmek için bir fırsattır." şeklinde konuştu.

Baro Başkanı Kır, konuşmasının sonunda tüm katılımcılara teşekkür ederken, birlik ve beraberliğin mesleki dayanışma adına ne denli güçlü bir zemin oluşturduğunu bir kez daha hatırlattı. "Bugün burada bulunan her birinizin, hukukun ve adaletin savunucusu olduğunuzu biliyoruz. Hep birlikte, mesleğimizin gücüne güç katmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

Başsavcı Tiryaki Avukatlık Mesleği ve Savunma Mekanizmasının Önemi Vurgu yaptı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte önemli bir konuşma yaptı. Tiryaki, konuşmasında Kahramanmaraş il genelindeki ve ülke genelindeki tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutladığını belirterek, "Nice günlere sağlık, afiyet ve başarı ile ulaşmalarını temenni ediyorum." dedi.

Başsavcı Tiryaki, avukatların, adaletin sağlanmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı: "Yargısal faaliyetlerin en önemli mekanizmalarından biri savunma mekanizmasıdır. Avukat meslektaşlarımız, bu görevi en iyi şekilde icra ederek adaletin tesisine katkı sağlamaktadır." dedi.

Deprem Sürecinde Birlik ve Dayanışmanın Önemi

Tiryaki, 6 Şubat’taki büyük depremin ardından Kahramanmaraş’ta adli açıdan zorlu bir sürece girdiklerini, ancak bu süreci birlik ve beraberlik içinde kolaylıkla atlattıklarını ifade etti. “Bu süreci kolay atlatmamızın en önemli nedenlerinden biri, burada görev yapan tüm yargı mensuplarının ve avukatlarımızın gösterdiği dayanışmadır." diyerek, dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Başsavcı, bu süreçte önceki Baro Başkanı’nın desteği ve gayretlerinin de büyük rol oynadığını belirtti. "Bu önemli ve özverili destekten dolayı, Sayın Baro Başkanımızın şahsında tüm avukatlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Birlik ve Beraberlikle Zorlu Süreçler Aşılır

Tiryaki, yargı camiasındaki tüm paydaşların doğru bir şekilde koordinasyon içinde hareket etmelerinin bu zorlu süreci atlatmada büyük katkı sağladığını söyledi: "Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimizde, her türlü zorluğun üstesinden kolayca gelebiliyoruz. Buradaki tüm meslektaşlarımızın gösterdiği yaklaşım çok kıymetliydi." dedi.

Moral ve Motivasyonun Önemine Değinildi

Başsavcı Tiryaki, Avukatlar Günü etkinliğinin moral ve motivasyon açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı. "Yaşadığımız zorluklar basit bir travma değildi. Pandemi süreciyle başlayan ve deprem süreciyle devam eden zorlu bir dönemi geride bıraktık. Bu gece, kaynaşma ve motivasyonu üst seviyeye çıkaracak bir etkinlikti." şeklinde konuştu.

Başsavcı Tiryaki’den Teşekkür ve Kahramanmaraş’a Selam

Son olarak, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Baro Başkanı’na ve etkinliğin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti. "Böylesine anlamlı bir gecede meslektaşlarımla bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Kahramanmaraşlı hemşerilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Biz genelde de ihtiyaç var Çünkü gerçekten atlarımıza zorlu bir süre işte güzel bir geçiyor için teşekkür ediyorum Ben de bu kadar meslektaşının arasında olmaktan böyle bir davetinde muhatap olmaktan dolayı teşekkür ediyorum Sizler ne dedi Türk Kahramanmaraş hemşerilerimizin saygı hürmete selamlıyorum Gecen hayırlı olsun teşekkür ederim

Mesleki Dayanışma ve Kutlama Bir Arada

Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlenen bu özel gece, meslek mensupları arasında dayanışmayı pekiştirirken, yargı camiası ile hukuk paydaşlarının bir araya geldiği anlamlı bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti.

Gecede Eda ve Metin Özülkü’den Müzik Ziyafeti

Geceye renk katan sanatçılar Eda ve Metin Özülkü, sahne performanslarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Katılımcılar, sevilen şarkılar eşliğinde eğlenirken meslektaşlarıyla keyifli vakit geçirdi.