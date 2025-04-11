Yapılan açıklamaya göre, söz konusu ürün, 19 Eylül 2016 tarihinden itibaren koruma altına alınırken, resmi tescil işlemi 17 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

Bu tescil ile Kahramanmaraş'a özgü fıstık ezmesinin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı artırılacak, üreticilerin hakları yasal güvence altına alınacak.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Bölgemizin gastronomik değerlerini korumak ve markalaşma yolunda önemli bir adım attık. Coğrafi işaret tescili, hem kalitemizi garanti altına alıyor hem de ekonomimize katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.