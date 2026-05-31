Bu noktada İstanbul merkezli bir boya firmasının verdiği destek ayrı bir önem taşıyor. Tüm boya giderlerini karşılamayı üstlenen firma, milli değerlere sahip çıkan örnek bir yaklaşım sergiliyor. Özel reçineli boyalar sayesinde Ahır Dağı’ndaki hilal ve yıldızın yeniden canlı bir görünüme kavuşması amaçlanıyor.

Onikişubat Belediyesi’nin özverili çalışmaları ve sponsor firmanın katkılarıyla Kahramanmaraş’ın dağındaki ay yıldız eski ihtişamına dönecek. Zira bu millet, bayrağını hiçbir şart altında solmaya izin vermez.

Altekma Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Durmuş, dünyanın en büyük Türk bayraklarından birine ev sahipliği yapan Kahramanmaraş’taki bu dev sembolün yeniden boyanması ve canlandırılması için sponsor oldu. Proje kapsamında yalnızca boya değil, uygulama için gerekli ekip ve ekipman desteği de sağlanacak.

Ahır Dağı zirvesindeki dev bayrağın yenilenmesi için gereken tüm boyalar Altekma Group tarafından hibe edilirken, saha uygulamalarında kullanılacak teknik kadro ve ekipman desteği de firma tarafından karşılanacak.

Yaklaşık 40 bin metrekarelik devasa alanıyla dikkat çeken Türk bayrağı, Kahramanmaraş’ın en kıymetli milli simgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçaklarının gerçekleştirdiği selamlama uçuşlarıyla dünya çapında yankı uyandıran bu bayrak, kentin pek çok noktasından rahatlıkla görülebiliyor.

Sert geçen kış mevsimi nedeniyle renk kaybına uğrayan alanda, Onikişubat Belediyesi ekipleri ayrıca drone yardımıyla yabani ot temizliği çalışmalarını da sürdürüyor.

Endüstriyel boya ve yüzey teknolojileri alanında hizmet veren Altekma Group’un katkılarıyla birlikte Ahır Dağı’ndaki dev Türk bayrağının ilk günkü parlaklığına ve canlılığına yeniden kavuşması hedefleniyor.