Kentin sanayi hayatına yön veren, aynı zamanda mütevazılığı ve beyefendi duruşuyla bilinen Çinkay, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

İş Dünyasının Örnek İsmi Veda Etti

75 yaşında yaşamını yitiren Abdullah Çinkay, uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. Doktorların tüm çabalarına rağmen bu akşam saatlerinde gelen acı haber, iş çevrelerinde ve kent kamuoyunda büyük üzüntüye yol açtı.

Çinkay, sadece Aral Tekstil'deki liderliğiyle değil, aynı zamanda Kahramanmaraş Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi eski başkanlığı göreviyle de şehrin ekonomik ve sanayi gelişimine sunduğu katkılarla anılıyordu. Başarıları ve insani değerleriyle örnek gösterilen bir isimdi.

Cenaze Programı ve Taziye Detayları

Merhum Abdullah Çinkay'ın son yolculuğuna uğurlanacağı program netleşti.