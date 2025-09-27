Kentin sanayi hayatına yön veren, aynı zamanda mütevazılığı ve beyefendi duruşuyla bilinen Çinkay, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.
İş Dünyasının Örnek İsmi Veda Etti
75 yaşında yaşamını yitiren Abdullah Çinkay, uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. Doktorların tüm çabalarına rağmen bu akşam saatlerinde gelen acı haber, iş çevrelerinde ve kent kamuoyunda büyük üzüntüye yol açtı.
Çinkay, sadece Aral Tekstil'deki liderliğiyle değil, aynı zamanda Kahramanmaraş Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi eski başkanlığı göreviyle de şehrin ekonomik ve sanayi gelişimine sunduğu katkılarla anılıyordu. Başarıları ve insani değerleriyle örnek gösterilen bir isimdi.
Cenaze Programı ve Taziye Detayları
Merhum Abdullah Çinkay'ın son yolculuğuna uğurlanacağı program netleşti.
- Cenaze Namazı: 28 Eylül Pazar günü ikindi namazını takiben Abdülhamithan Camii'nde kılınacak.
- Defin İşlemleri: Cenazenin defin işlemi, Şeyhadil Mezarlığı Şehitlik Kapısı'ndan yapılacak.
- Taziye Adresi: Taziye kabulünün merhumun kendi evinde (Abdülhamithan Camii üst tarafı) gerçekleştirileceği bildirildi.