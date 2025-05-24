Vakıf gönüllüleri, savaş mağduru bölge halkı için günlük sıcak yemek desteğini dün itibariyle yeniden başlattı.

Yapılan açıklamada, önümüzdeki bir ay boyunca olağanüstü bir durum yaşanmadığı sürece günlük 1200 kişilik sıcak yemek organizasyonunun kesintisiz olarak sürdürüleceği ifade edildi.

Vakıf yetkilileri, temel gıda ihtiyacının karşılanmasına yönelik yürütülen bu çalışmaya hayırseverlerin de katkı sunabileceğini belirtti.

KİŞİ BAŞI 120 TL: “AZ ÇOK DEMEDEN DESTEK OLUN”

Bir kişinin bir günlük sıcak yemek ihtiyacını karşılayacak bağış tutarı 120 TL olarak açıklandı. Hayırseverler, Şekerli Vakfı’nın resmi banka hesabı üzerinden katkıda bulunabiliyor. Bağışların açıklama kısmına yalnızca “Gazze” yazılması yeterli olacak.

Destek paketleri için örnek rakamlar şu şekilde paylaşıldı:

Destek Paketi

Tutar (TL)

1 Kişilik

120 TL

10 Kişilik

1.200 TL

100 Kişilik

12.000 TL

1.000 Kişilik

120.000 TL

BAĞIŞ HESABI BİLGİLERİ:

ŞEKERLİ VAKFI (TL Hesabı)

IBAN: TR98 0020 9000 0169 2135 0000 01

Açıklama: Gazze

“BU BİR YARDIM ÇAĞRISI DEĞİL, BİR SORUMLULUKTUR”

Şekerli Vakfı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gazze’de insanlık dramı her geçen gün derinleşiyor. Bizler, milletimizin hayırseverliği sayesinde bu zor coğrafyalara ulaşabiliyor, umut olabiliyoruz. Bu bir yardım çağrısı değil, insani bir sorumluluktur. Az ya da çok demeden, herkesin imkânı ölçüsünde katkıda bulunmasını bekliyoruz. Bir tabak yemek, bir çocuğun hayata tutunmasına vesile olabilir.”