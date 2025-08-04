Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 28 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında il Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 63 şahıs yakalandı. Bu kişilerden 31’i tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlar sırasında çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 40 şahıs ve uyuşturucu ticareti yapan 6 şahıs da yakalandı.

Ayrıca, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 14,77 gram metamfetamin, 8,31 gram esrar, 7,35 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6100 adet sentetik ecza ve 14 adet sentetik hap (Ecstasy/Captagon) ele geçirildi. Güvenlik güçleri ayrıca 8 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeğine el koydu.

Trafik ekipleri ise, trafikte güvenliği tehlikeye atan ve gürültü kirliliğine sebep olan araçlara yönelik denetimlerde bulundu. Bu kapsamda 206 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 64 araca abartı egzoz kullanmaktan, toplamda ise 358 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak suçundan işlem yapıldı.