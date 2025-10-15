Yerel istihdamı desteklemeyi, işverenlerle iş arayanları aynı platformda buluşturmayı ve kentteki iş gücü potansiyelini harekete geçirmeyi amaçlayan buluşmada; katılımcılar işverenlerle doğrudan görüşme, iş fırsatlarına hızlı erişim ve bilgilendirici oturumlara katılım imkânı buldu.

Etkinlikte, şehrin önde gelen sanayi kuruluşları, girişimciler ve insan kaynakları temsilcileri, farklı sektörlerdeki istihdam olanaklarını paylaşarak gençlerle birebir temas kurdu. Katılımcılar, firmaların işe alım süreçleri ve aranan nitelikler hakkında bilgi alırken, kariyer planlamasına yönelik yönlendirmelerden de faydalandı.

KMTSO, yürüttüğü çalışmalarla kentin üretim gücünü artırmanın yanı sıra, gençlerin ve iş arayan bireylerin iş dünyasına kazandırılmasına yönelik projeleriyle istihdam ekosistemine katkı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen “İstihdam Buluşmaları Kahramanmaraş”, sadece bir kariyer etkinliği olmanın ötesinde; kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşların ortak paydada buluştuğu, Kahramanmaraş’ın ekonomik geleceğine yön veren bir iş birliği platformu niteliği taşıyor.



Etkinlik, 15–16 Ekim boyunca sürecek.