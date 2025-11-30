Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığınca düzenlenen İl Danışma Meclisi’ne katılarak şehir genelindeki yatırım ve projelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda; Kahramanmaraş’ın her alanda güçlenmesi adına yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Yerel yönetim ve teşkilat iş birliği, şehir altyapısının güçlendirilmesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri, kültür sanat etkinlikleri ve ilçelere yönelik yatırımlar gibi pek çok başlık toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.Ulaşımdan sosyal hizmetlere, kültürel faaliyetlerden altyapı çalışmalarına kadar birçok alanda sürdürülen projeler hakkında bilgi veren Başkan Görgel, toplantıda katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.Başkan Görgel, dayanışma ve ortak aklın önemini vurgulayarak, güçlü teşkilat yapısı ve yerel yönetim koordinasyonuyla Kahramanmaraş’ın daha yaşanabilir ve dirençli bir şehir hâline gelmesi için çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü belirtti.

“Şehrimiz İçin Tüm İmkanlarımızla Sahadayız”

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün AK Parti İl Başkanlığımız tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi’nde teşkilatımızın tüm kademeleri, milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanlarımız ve hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Kahramanmaraş’ın daha güçlü bir geleceğe hazırlanması adına yürüttüğümüz çalışmaları paylaşma, görüş ve önerileri dinleme fırsatı bulduk.Büyükşehir Belediyesi olarak, şehir genelinde ulaşımdan altyapıya, sosyal hizmetlerden kültür ve sanata kadar birçok alanda önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde şehrimizin ihtiyaçlarını önceleyen hem bugünü hem de yarını gözeten projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.Toplantıda dile getirilen her görüş bizim için çok kıymetli. Ortak aklı esas alarak, teşkilatımızla uyum içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hedefimiz; Kahramanmaraş’ı daha yaşanabilir, daha dirençli ve herkes için daha güçlü bir şehir hâline getirmek” dedi.