Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Afşin İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katılarak ilçede devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Afşin İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen toplantı; AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Akbulut, teşkilat mensupları, partililer ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Afşin’in gelişimine yön veren altyapı, ulaşım, üstyapı, çevresel yatırımlar, sosyal tesisler, kültürel projeler ve yeşil alan düzenlemeleri geniş bir perspektifle ele alındı. İlçenin mevcut ihtiyaçları, tamamlanmak üzere olan çalışmalar ve yeni dönem hedefleri üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Altyapıdan Ulaşıma, Üstyapıdan Çevreye Her Alanda Yatırım

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bugüne kadar Afşin için hayata geçirilen yatırımlara ve planlanan projelere ilişkin bilgiler aktardı. Başkan Görgel, “Büyükşehir Belediyesi olarak 20 aylık süre zarfında kendi öz kaynaklarımızla Afşin için 1 Milyar 735 Milyon TL’lik yatırımı hayata geçirdik. 65 kilometre içmesuyu ve kanalizasyon hattı, 6 içmesuyu deposu, 2 kaptaj ve 22 içmesuyu sondajıyla altyapıda 120 Milyon TL’lik yatırımı tamamlamış olduk. Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisimiz 800 Milyon TL’yi bulan bir yatırım oldu. Ekiplerimiz burada malzeme üretimine başladı. Bölgenin en büyük ve modern tesisini ilçemize kazandırdık. Ayrıca 685 Milyon TL’lik Kuzey İlçeleri Katı Atık Entegre Tesisimizi tamamladık. Afşin’de vahşi depolanan çöp alanının rehabilitasyonunu da gerçekleştirerek önemli bir sorunu çözüme kavuşturduk” dedi.

Afşin’de Daha Güvenli Ulaşım İçin Büyük Projeler

Başkan Görgel, ilçe merkezindeki üstyapı ve yol çalışmalarının da hız kesmeden sürdüğünü belirterek, “Afşin merkezde 35 Milyon TL’lik yol yenileme çalışması gerçekleştirdik. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddemizi aydınlatması ve yürüyüş yollarıyla ilçemize yakışır bir hale getirdik. 11 kilometre uzunluğundaki Armutalan Grup Yolu’nu tamamen yeniledik. Afşinli hemşehrilerimize 10 Milyon TL’nin üzerinde sosyal destek sağladık” dedi.

Yeni Dönemin Yatırımları Hazır

Konuşmasında ilçeye kazandırılacak projeleri de açıklayan Başkan Görgel, “Afşin Millet Konağı, Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Otogar projelerimizin hazırlıklarını tamamladık. İnşallah yatırım programımız kapsamında bunları bir bir hayata geçireceğiz. Halı saha çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca ilçemizin içmesuyu geleceğini garanti altına alacak Akdere İsale Hattı projemiz de devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Hastane ve TOKİ Bağlantı Yolu 100 Milyon TL’lik Yatırımla Yenileniyor

Başkan Fırat Görgel, Göksun – Elbistan yolu Hüyüklü kavşağından Afşin Şehir Hastanesi ve Afşin TOKİ Yerleşkesi’ne uzanan yaklaşık 2,5 kilometrelik arterdeki çalışmaların başladığını belirterek, “Dolgu, yol genişletme ve kavşak düzenlemelerini içeren 100 Milyon TL’lik bir çalışma yürütülüyor. Bu projeyle birlikte hastanemize ve TOKİ konutlarına ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelecek. Bu önemli yatırım için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Bakanımız Vahit Kirişci’ye, milletvekillerimize ve Karayolları Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz” dedi.