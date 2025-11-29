Programın konukları arasında Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Âlâ ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya yer aldı.

28 Kasım 2025 tarihinde, saat 19.00–21.00 arasında Diyanet Vakfı Toplantı Salonu’nda yapılan buluşma, UID İngiltere Başkanı Halil Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Açılışın ardından konuklar tek tek söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programın son bölümünde katılımcıların soruları, talepleri ve temennileri dinlendi.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla canlı bağlantı yaparak katılımcıları selamladı.