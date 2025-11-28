Özellikle kırsal bölgelerde yaşanan zorlu hava koşullarının vatandaşların ulaşımını olumsuz etkilememesi amacıyla yürütülen çalışmalar, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda planlı bir şekilde ilerliyor. Mahalle genelinde zemin bozulmalarının sık yaşandığı noktalar önceliklendirilirken, hem mevcut güzergâhların güçlendirilmesi hem de uzun vadeli yol konforunun sağlanması hedefleniyor.

Kırsalda Kış Koşullarının Etkisini Azaltmak İçin Yoğun Mesai

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların özellikle kış aylarında yaşadığı mağduriyeti en aza indirmek amacıyla hem zeminin sağlamlaştırılması hem de yol yüzeyinin daha dayanıklı hale getirilmesi için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Sahada sürdürülen faaliyetler, hem günlük yaşamı kolaylaştırmayı hem de kırsal mahallelerde yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor. Bölge sakinlerinin talepleri doğrultusunda belirlenen güzergâhlarda çalışmalar titizlikle devam ediyor.

Altyapı Tamamlandıktan Sonra Asfalt ve Zemin Düzenleme Çalışmaları Başlayacak

Dulkadiroğlu ilçesi genelinde yürütülen çalışmaların, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen altyapı süreçleriyle koordineli şekilde ilerlediği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ sorumluluğundaki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KASKİ ve yüklenici firmalar iş birliğiyle asfalt kaplama ve kapsamlı zemin düzenleme çalışmalarına geçilecek. Bu aşamayla birlikte hem bölgenin altyapısı güçlendirilecek hem de uzun yıllar hizmet verecek nitelikte modern bir yol standardı oluşturulmuş olacak.

Bölge Genelinde Çalışmalar Planlı Şekilde Sürüyor

Sahada sürdürülen parke döşeme çalışmalarının, ilçenin genel çalışma programının önemli bir parçası olduğu ifade ediliyor. Dulkadiroğlu Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşanan ulaşım sorunlarını kalıcı çözümlerle gidermek amacıyla çalışmalarına devam ederken, Çokyaşar Mahallesi Dede Ömer mevkii de bu kapsamlı planlamanın merkez noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Bölgedeki vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak çalışmaların, sahadaki hava ve zemin koşullarına rağmen planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği vurgulanıyor.