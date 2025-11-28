Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kültür ve sanat faaliyetlerini aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, müzikseverleri özel bir konser programıyla buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi, Afşin Kültür Sanat Derneği ve Afşin Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek “İncesaz Şarkıları” konseri hem Afşin’de hem de şehir merkezinde sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Program kapsamında ilk konser, 29 Kasım Cumartesi günü saat 19.30’da Afşin Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. “İncesaz Şarkıları” buluşmasının ikinci durağı ise 30 Kasım Pazar günü saat 19.30’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi olacak. Her iki etkinlik de ücretsiz olarak dinleyicilerle buluşacak.Konserlerde Afşin Kültür Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu ve Beyzadeler Orkestrası, Türk müzik tarihinde özel bir yeri olan İncesaz’ın sevilen eserlerini seslendirecek. Repertuvar; Balıkçılar, Gümüş, Çok Aşığın Var Diyorlar, Balat, Mazi Kalbimde Bir Yaradır, Güzel Günler gibi dinleyicilerin hafızasına kazınmış eserlerden oluşuyor. Özenle hazırlanan repertuvar ile sahne alacak koro ve orkestra, sanatseverlere nostalji ve müzik dolu iki keyifli akşam yaşatacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada hem Afşin’de hem de şehir merkezinde düzenlenecek konserlere tüm vatandaşlar davet edilerek, kültür ve sanat etkinliklerinin şehir genelinde artarak devam edeceği vurgulandı.