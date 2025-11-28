KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde yürütülen altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ederken, çalışmalar sırasında zarar gören yollarda da eş zamanlı bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, OnikişubatŞazibey Mahallesi’nde toplam 200 Milyon TL’lik altyapı yatırımı gerçekleştiriliyor. Bölgede; 17 kilometre içmesuyu, 20 kilometre kanalizasyon hattı ve 3 kilometre yağmursuyu hattı inşa ediliyor.

Şehrin en önemli ulaşım arterlerinden biri olan Haydar Aliyev Bulvarı’nda tamamlanan altyapı imalatları sırasında yol yüzeyinde oluşan bozulmalar ekiplerin koordineli çalışmalarıyla sıcak asfaltla tamir ediliyor. KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehir genelinde altyapı çalışmalarının sürdüğü bölgelerde yol iyileştirme uygulamalarının etap etap devam ettiği ifade edildi.