Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın başkanlık ettiği toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk ile birim müdürleri de katılım sağladı. Toplantıda, mahalle sakinlerinin sorunları, talep ve önerileri bire bir dinlenerek sahadaki hizmetlerin mevcut durumu detaylarıyla ele alındı.

Belediye Hizmetleri, Tasarruf Politikaları ve Altyapı Çalışmaları Detaylı Şekilde Açıklandı

Toplantının ilk bölümünde, belediyenin ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar, hizmet planlamaları ve mali tasarruf uygulamalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, son dönemde gerçekleştirilen tasarruf tedbirlerinin hizmet kalitesinden ödün vermeden nasıl uygulandığını anlattı. Bu kapsamda kaynakların daha verimli kullanılmasının, mahallelere daha hızlı hizmet ulaştırmayı mümkün kıldığı vurguladı.

Şehir merkezindeki altyapı yenileme çalışmaları da toplantının dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Şebeke hatlarının yenilenmesi, yağmur suyu drenaj hatları, bağlantı noktaları ve teknik altyapı süreçlerinin işleyişi mahalle sakinlerine detaylarıyla aktarıldı.

Kırsal bölgelerde yürütülen yol yapım, stabilize düzenleme ve asfalt kaplama çalışmalarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Beşenli Mahallesi’nde devam eden sathi kaplama ve kilit parke döşeme çalışmalarının planlanan program dahilinde ilerlediği, mahalle genelindeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hâle getirilmesinin öncelik olduğu ifade edildi. Ayrıca asfalt çalışmalarının Dulkadiroğlu’nun tüm mahallelerinde tamamlanmasının hedeflendiği, ekiplerin hava koşullarına bağlı olarak sahada yoğun bir tempoda çalıştığı belirtildi.

Ulaşım, Çevre Düzenlemesi ve Mahalle Taleplerine Yönelik Adımlar Netleştirildi

Toplantıda gündeme gelen önemli konulardan biri de mahalle içi ulaşım oldu. Beşenli Mahallesi’ne halk otobüsü seferi talebinin Büyükşehir Belediyesi’ne iletildiği, trafik yoğunluğu, güzergâh uygunluğu ile ilgili konuların aktarıldığı ifade edildi. Belediye, vatandaşların toplu taşıma erişimini güçlendirecek her adımın takipçisi olduklarını belirtti.

Mahallede yürütülen çevre düzenleme çalışmalarına dair bilgiler de toplantıda paylaşıldı. Başkan Akpınar, Beşenli Mahallesi camisinin çevresinde yapılan parke çalışma­sının tamamlandığı, hem cami çevresinin hem de ortak kullanım alanlarının daha düzenli ve güvenli bir yapıya kavuşturulduğunu vurguladı. Mahallede temizlik, çöp konteynerleri, park alanları ve genel bakım çalışmalarının da düzenli olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Mahalle sakinlerinden gelen bireysel ve toplu taleplerin tamamı toplantı sırasında kayıt altına alınarak ilgili müdürlüklere iletildi. Başkan Akpınar, sorunların çözümü noktasında hızlı hareket edeceklerini, her talebin karşılık bulması için sürecin titizlikle takip edileceğini ifade etti.