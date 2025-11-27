KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde başlattığı altyapı yenileme ve güçlendirme seferberliğini titizlikle sürdürürken, altyapı imalatları sırasında yol yüzeyinde oluşan deformasyonların giderilmesi için de yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda, Dulkadiroğlu Yavuz Selim Mahallesi 73010. Sokak’ta altyapı imalatları sırasında yol yüzeyinde oluşan bozulmalar ekiplerin koordineli çalışmalarıyla tamir ediliyor. Böylece hem vatandaşların ulaşımda daha konforlu bir şekilde seyahat etmesi hem de altyapı sonrası üstyapının güvenli bir şekilde hizmet vermesi sağlanıyor.