Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Halk Günü Buluşmaları kapsamında vatandaşları makamında ağırlayarak talep ve önerilerini dinledi. Gün boyunca süren buluşmada şehrin farklı mahallelerinden yüzlerce vatandaş Büyükşehir’e gelerek sorunlarını, beklentilerini ve proje önerilerini doğrudan Başkan Görgel’e iletme fırsatı buldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşları tek tek karşılayan Başkan Görgel, her bir konuyu titizlikle dinleyerek ilgili birimlere talimat verdi.

Ulaşım, altyapı, sosyal destekler, kentsel yenileme, gençlik faaliyetleri ve sosyal tesis hizmetleri gibi pek çok başlıkta gelen talepler, Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmalarla eşgüdümlü şekilde değerlendirildi.Buluşma süresince vatandaşlarla samimi bir diyalog kuran, çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilenen Görgel, her bir talebi not alarak çözüme kavuşması için süreçleri başlattı. Vatandaşlar ise Başkan Görgel’e şehre kazandırılan yeni yatırımlar, devam eden altyapı çalışmaları ve sosyal projeler için teşekkür etti.

“Yatırımlarımızda Hemşehrilerimizin Görüşleri Son Derece Önemli”

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Halk Günü Buluşmamız kapsamında bugün yüzlerce hemşehrimizle bir araya gelerek onların taleplerini ve beklentilerini birinci ağızdan dinleme fırsatı bulduk. Bizim için en kıymetli olan şey, şehrimizi birlikte yönetme iradesinin sahada karşılık bulması. Vatandaşlarımızın her bir talebi, şehrimiz için attığımız adımlarda bize yol gösteren güçlü bir rehber.Kahramanmaraş’ı yeniden inşa ederken, yatırımlarımızı planlarken veya yeni projeler geliştirirken hemşehrilerimizin görüşlerini mutlaka göz önünde bulunduruyoruz. Bugün dile getirilen her konuyu tek tek not aldık ve ilgili birimlerimize gerekli talimatları verdik. İnşallah tüm taleplerin takipçisi olacağız.Katılım sağlayan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.