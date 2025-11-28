Şekerli Vakfı, söz verdiği 3 adet damızlık gebe düveyi hayırseverlerin desteğiyle temin ederek üreticiye teslim etti. Böylece ağır bir kaybın ardından üreticinin yeniden üretime dönmesi sağlanmış oldu.

FELAKETTEN UMUDA UZANAN DESTEK

Yangının hemen ardından sahaya inen Şekerli Vakfı, üreticinin geçim kaynağının tamamen yok olduğu bu süreçte hızlı bir kampanya başlattı. Kayıpları telafi etmeyi amaçlayan kampanya sonucunda 3 adet damızlık gebe düve kısa sürede temin edilerek Afşin’deki üreticiye ulaştırıldı.

Destek zinciri, güçlü bir dayanışma ile örüldü:

* Bir düve, Eşref Şekerli Danışmanlık tarafından karşılandı.

* Bir düve, vakfın gönüllü destekçilerinden Özkan Avcı tarafından temin edildi.

* Üçüncü düve ise hayırsever vatandaşların genel bağışlarıyla satın alındı.

Şekerli Vakfı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yangın sonrası tüm hayvanlarını kaybeden üreticimize 3 damızlık gebe düve teslim ettik. Bu iyiliğe katkı veren Eşref Şekerli Danışmanlık’a, Özkan Avcı’ya ve tüm hayırseverlere gönülden teşekkür ederiz. Allah hepsinden razı olsun.”

DAYANIŞMA ÇAĞRISI: DESTEK VERMEK İSTEYENLER ŞEKERLİ VAKFI’NA BAŞVURABİLİR

Vakıf, üreticiye katkı sunmak isteyenlere açık ve net bir çağrı yaptı:

“Üreticimize destek olmak isteyen kardeşlerimiz, Şekerli Vakfı üzerinden bağışta bulunabilir. Arzu eden hayırseverler, doğrudan destek verebilmek için vakfımıza ulaşmaları halinde tüm yönlendirmeleri alabileceklerdir. Dayanışmanız, mağdur üreticilerimiz için büyük bir güçtür.”

“ALLAH AFETLERİ MİLLETİMİZE BİR DAHA GÖSTERMESİN”

Şekerli Vakfı, açıklamasının sonunda hem toplumsal dayanışmaya hem de afet bilincine dikkat çekti:

“Allah yangın gibi afetleri milletimize bir daha göstermesin. Üreticimiz, sağlanan destekler sayesinde yeniden üretime başlamıştır. Kendisine bereketli, güçlü ve hayırlı bir başlangıç diliyoruz.”

Şekerli Vakfı’nın bu örnek girişimi, Afşin’deki mağdur üreticilere umut ışığı olurken; hayırseverlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun dayanışma kültürünün ne kadar hayati bir rol üstlendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.