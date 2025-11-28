Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Maraş’a ‘kahraman’ unvanını kazandıran destansı mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Bayrak Olayı’nın 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, “Hürriyet olmayan bir yerde cuma namazı kılmak caiz değildir” diyen Rıdvan Hoca ve tüm Maraş Mücahitlerini rahmet ve minnetle anan Başkan Toptaş, 106 yıl önce yanan istiklal ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza kadar yanmaya devam edeceğini vurguladı.

Başkan Toptaş, Bayrak Olayı’nın sadece bir direniş değil, aynı zamanda bu milletin bağımsızlık iradesinin tarihe altın harflerle kazındığı bir destan olduğunu ifade etti.

Başkan Toptaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kahramanmaraş’ın mayası vatan sevgisi, gönlü ise al bayrağa bağlılıktır. Bu aziz şehrin ‘Kahraman’ unvanını almasına vesile olan, esareti reddeden onurlu duruşun en güçlü sembollerinden biri de hiç kuşkusuz 1919 yılının 28 Kasım’ında gerçekleşen Bayrak Olayı’dır. 28 Kasım 1919 Cuma günü Maraş’ın kara sabahıdır. Yatağından kalkan Maraşlılar, asırlardan beri Kale burcunda dalgalanan Şanlı Bayraklarını göremezler. Bu olay şehri infiale sürükler. 28 Kasım Cuma sabahı kalede Türk Bayrağının yerinde Fransız bayrağının dalgalandığını gören Avukat Mehmet Ali Kısakürek “Alemi İslam’a Hitap” beyannamesini kaleme alır. Maraş halkı, gün ışıyıp dükkanlarını açmak için çarşıya gelmeye başladıklarında beyannamede olanları okur. Hutbeyi okumak için minbere çıkan Rıdvan Hoca’nın, “Müslümanlar, bir beldede Cuma namazı kılmak için o beldenin hür olması gerekir. Eğer beldede hürriyet yoksa, orada İslam sancağı dalgalanmıyorsa, namaz kılmak caiz değildir” demesi üzerine halk, orada bulunan Şeyh Ali Sezai Efendi’den bu hususta bir fetva ister. Şeyh Ali Sezai Efendi’nin de Rıdvan Hoca ile aynı sözleri söylemesi üzerine cemaat harekete geçer. 106 yıl önce Rıdvan Hoca’nın öncülüğünde atılan o cesur adım, sadece Maraş’ın değil bütün bir milletin bağımsızlık ruhunu yeniden tutuşturmuştur. Bugün de aynı kararlılık, aynı iman ve aynı vatan sevdasıyla yolumuza devam ediyoruz.

“Bayrak inmedikçe, ezan dinmedikçe bu millet sonsuza dek ayakta kalır”

Bir milletin İstiklaline son verilmesi anlamına gelen bayrağın indirilmesi karşısında Maraş halkı, Fransızlara karşı ittifak oluşturarak, bayrağımızı gönderde dalgalandırmak için mücadele başlatmıştır. İmam Rıdvan Hoca, Sütçü İmam, Arslan Bey, Mıllış Nuri ve Çakmakçı Sait’de aynısını yaptı, yani vatanın ve istikbalin hiçbir şeyle değişilmeyeceğini imanları ve cesaretleri ile tüm dünyaya gösterdi. 28 Kasım 1919’da, Türk Bayrağının mevcudiyeti için her yaştan genci, yaşlısı, kadını, erkeği silahlarını kuşanmış, bayrağımızı ilelebet dalgalandırmak için milli mücadelenin ateşini yaktı. Kahramanmaraş halkı, ülkemiz işgal altındayken milli mücadele ruhu ile toprağını ve bayrağını savunmak için emsali görülmemiş bir direniş destanı yazmıştır.”