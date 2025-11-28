18 ülkeden 623 takımın katıldığı organizasyonda Kahramanmaraşlı öğrenciler, 5 dünya birinciliği olmak üzere toplam 13 madalya kazanarak Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren takımlar, Roma’daki şampiyonaya Mersin ve Antalya’da düzenlenen yarışmalarda elde ettikleri derecelerle katılma hakkı kazandı.

Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mehmet Kaya mentörlüğünde yarışan öğrenciler, 21 farklı kategoride mücadele etti.

Özellikle Labirent Çözme (Maze Solving) ve Çizgi İzleyen (Line Follower) kategorilerinde elde edilen birincilikler dikkat çekti.

Yarışmalarda; İlkokul ve Ortaokul kategorilerinde Maze Solving branşında dünya birinciliği, Ortaokul Line Follower kategorisinde dünya birinciliği elde edilirken, farklı yaş gruplarında Lego Sumo, Girls Triatlon ve Line Follower kategorilerinde de dünya ikinciliği ve üçüncülük dereceleri kazanıldı.

Ayrıca Kahramanmaraş’taki özel eğitim kurumları da bireysel kategorilerde önemli başarılara imza attı. Özel Kipaş Eğitim Kurumları, Hatice Kalaycı mentörlüğünde yarışan Yusuf Görkem Taş, Safa Sezal ve Efe Berat Sontürk’ten oluşan ekip ile Junior Start-Up Best Presentation kategorisinde dünya birincisi olurken, Özel Bahçeşehir Koleji Funda Kalım mentörlüğünde İlkokul Lego Sumo kategorisinde dünya birinciliği, Ortaokul Lego Line Follower kategorisinde ise dünya dördüncülüğü elde etti.

Roma’da düzenlenen şampiyona kapsamında gerçekleştirilen ITECX Engineering ve ITECX College kongreleriyle birlikte organizasyon, akademik bir platform olma özelliği de taşıdı.