Muhammed Murat Akkurt Gençlik Merkezi önünde düzenlenen geleneksel çorba ikramı kapsamında bir araya gelen öğrenciler ve vatandaşlar, Tarihçi Yazar Mehmet Işık’ın anlatımıyla bu tarihi hadisenin önemini yeniden hatırladı. Program, yapılan bilgilendirmelerin ardından edilen dualarla ve çorba ikramıyla tamamlandı.

Bayrak Olayı: Hürriyet ve Haysiyetin Sembolü

Tarihçi Yazar Mehmet Işık, Kahramanmaraş Kalesi’nde yaşanan Bayrak Olayı’nı ayrıntılarıyla aktararak, 28 Kasım 1919 Cuma sabahı kalede dalgalanan Türk bayrağının indirilmesinin şehirde büyük bir tepkiye ve huzursuzluğa neden olduğunu ifade etti. İşgal güçlerinin kendi bayraklarını göndere çekmesi, halkın onuruna yapılmış bir müdahale olarak değerlendirildi. Ulu Camii ve çarşıda ortaya çıkan bu kararlı tepki, Maraş’ın bağımsızlık mücadelesini başlatan ilk kıvılcım olarak kabul edildi.

Rıdvan Hoca’nın Hutbesi ve Kale Yürüyüşü

Bayrak Olayı’nın en kritik anını oluşturan Cuma namazı sırasında, Ulu Camii’nde görev yapan Rıdvan Hoca’nın hutbede yaptığı uyarı, halkın kararlılığını en üst seviyeye taşıdı. Rıdvan Hoca’nın, “Kalesinde kendi bayrağı dalgalanmayan millet hür değildir; bayrağının dalgalanmadığı yerde Cuma namazı kılınmaz.” sözleri, cemaat üzerinde güçlü bir etki oluşturdu. Bu çağrının ardından cemaat, camide bulunan sancağı alarak tekbirler eşliğinde Kahramanmaraş Kalesi’ne doğru yürüyüşe geçti. Kapatılan kapılara ve engellemelere rağmen halk kale duvarlarına tırmanarak içeri girdi, işgal bayrağını indirdi ve Türk bayrağını yeniden göndere çekti. Bu kararlı duruş, Maraş halkının esareti reddedişinin ve hürriyet iradesinin en güçlü ifadesi olarak tarihe geçti.

Başkan Akpınar: “Bayrak Olayı Bu Şehrin Haysiyet Duruşudur”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı açıklamada Bayrak Olayı’nın Kahramanmaraş’ın milli hafızasındaki yeri ve anlamına dikkat çekti. Başkan Akpınar, “28 Kasım 1919 günü yaşanan Bayrak Olayı, Kahramanmaraş’ın haysiyetine ve hürriyetine sahip çıkışının en çarpıcı örneklerinden biridir. Kale burcuna yeniden çekilen Türk bayrağı, bu milletin esareti asla kabul etmeyeceğine dair tarihi bir beyan niteliğindedir.” ifadelerini kullandı. Başkan Akpınar, başta Rıdvan Hoca olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Başkan Mehmet Akpınar, gençlerin tarih bilincinin önemine vurgu yaparak, düzenlenen programın milli bilinç ve şehir aidiyetini güçlendirdiğini ifade etti. Bayrak Olayı’nın yıl dönümünde gerçekleştirilen buluşma, Kahramanmaraş’ın bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığının yeni nesillere aktarılması açısından özel bir anlam taşıdı.