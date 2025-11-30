Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Göksun İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katılarak ilçede sürdürülen ve planlanan yatırımlara ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Göksun İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, AK Parti Göksun İlçe Başkanı Furkan Özdemir, teşkilat mensupları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda, Göksun’un altyapıdan ulaşıma, sosyal hizmetlerden gençlik projelerine kadar tüm alanlardaki gelişimine katkı sağlayan yatırım çalışmaları masaya yatırıldı.

200 Milyonluk Yatırımla Göksun’da Ulaşım Altyapısı İyileştirildi

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 20 aylık süreçte sadece öz kaynaklarla Göksun’a 1 Milyar 850 Milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Görgel, “Göksun’da ulaşım standartlarını yükseltmek adına 200 Milyon TL’lik yol yatırımı tamamladık. Payamburnu, Temurağa, Hacıömer, Karaömer, Soğukpınar, Tahirbey, Altınoba ve Berit bölgelerinde toplam 8 mahallede 53 Milyon TL değerinde sathi asfalt kaplama çalışması yürüttük. Ayrıca Temurağa ve Hacıömer mahallelerini Çardak Grup Yolu’na bağlayan güzergahta yarım asırlık köprüyü kaldırarak yerine 40 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde modern bir köprü inşa ettik. 15 Milyon TL’lik bu yatırım bölgenin ulaşım güvenliğini artırdı” cümlelerini kaydetti.

Terminal ve Kavşak Düzenlemeleri Tamamlandı

Göksun Terminali’nde gerçekleştirilen güçlendirme ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Görgel, “15 Milyon TL’yi aşan bir yatırımla terminalimizi baştan sona modernize ettik. Ayrıca Edebiyat Yolu üzerinden Göksun’a girişte yer alan kavşakta düzenleme çalışmalarını tamamlayarak bölgedeki trafik akışını rahatlattık” dedi.

170 Milyon TL’lik Altyapı Yatırımı Tamamlandı

Toplantının gündem maddelerinden biri de Göksun’un altyapı çalışmaları oldu. Başkan Görgel,

“70 kilometre içmesuyu hattı, 22 içmesuyu deposu, 2 kaptaj ve 21 sondaj çalışmasıyla toplam 170 Milyon TL’lik altyapı yatırımını tamamladık. Göksun Atıksu Arıtma Tesisi ile kanalizasyon ve yağmursuyu projesini İlbank iş birliğiyle hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 4 Milyar TL’yi bulan devasa bir yatırım olacak. Ayrıca Mehmet Bey isale hattının yenilenmesi için proje hazırlıkları sürüyor. Yaklaşık 1 Milyar TL’lik önemli bir yatırım olacak” ifadelerini kullandı.

Gençlik, Sosyal Hizmet ve Deprem Sonrası Destekler

Gençlere yönelik projelere de değinen Başkan Görgel, ilçede halı saha yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Depremde hasar gören Soğuk Hava Deposu’nun 15 Milyon TL’lik yatırımla tamamen yenilendiğini belirten Görgel, sosyal destek çalışmalarında da 10 Milyon TL’yi aşan yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade etti. Cevher Dudayev ve Köroğlu parklarında yürütülen yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Görgel, “Her iki parkta toplam 25 Milyon TL’lik yatırım gerçekleştiriyoruz. Göksun’un yaşam alanlarını daha modern, daha nitelikli hale getirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.