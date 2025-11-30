Ateş, kurultay salonunda hakim olan coşkuya işaret ederek, “Cumhuriyet Halk Partimizin 39. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde Ankara Spor Salonu’ndayız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde gücümüzü dayanışmadan, umudumuzu ise bu ülkenin aydınlık yarınlarına inanan milyonlardan alıyoruz.” dedi.

Partinin değişim ve yenilenme iradesinin en güçlü şekilde ortaya konduğunu vurgulayan Ateş, kurultayın yalnızca bir delegasyon buluşması değil, Türkiye’nin geleceğine dair ortak bir kararlılık ifadesi olduğunu belirtti.

Ateş açıklamasında şu mesajlara dikkat çekti:

“Türkiye’nin değiştiren ve dönüştüren hikâyesini hep birlikte yazacak, bu yolculuğun sonunda iktidar olacağız. Artık kaygıların değil, umudun; karanlığın değil, aydınlığın yolundayız. Cumhuriyet Halk Partisi, halkın sorunlarına çözüm üretecek kadrolarıyla Türkiye’nin geleceğine hazırdır. Şimdi, iktidar zamanı.”

Kurultay sürecine katkı sunan tüm delegelere ve partililere teşekkür eden Ateş, CHP’nin Türkiye genelinde yükselen değişim talebine karşılık verecek güçlü bir siyasi irade ortaya koyduğunu vurguladı.