Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni’nde yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

Erdoğan, Kahramanmaraş’a kazandırılan 600 yataklı Devlet Hastanesi’nin bu yıl bitmeden hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Erdoğan, sağlık altyapısındaki iyileşmeye dikkat çekerek, “Deprem öncesinde 11 ilimizde kamu hastanelerinde 23 bin 733 yatak bulunurken, bugün 27 bin 503 yatakla hizmet veriyoruz. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’nin 300 yataklı ek binası ile Kahramanmaraş 600 yataklı Devlet Hastanesi’ni yıl bitmeden açacağız” dedi.

358 deprem izolatörü kullanılan, 600 dönüm alan üzerine kurulan ve yüzde 98 fiziki ilerleme sağlanan hastanede açılış öncesi son hazırlıklar tamamlanıyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde Necip Fazıl Şehir Hastanesi yanında inşa edilen yeni Devlet Hastanesi’nde; 90 poliklinik, 15 ameliyathane, 92 yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Hastanenin yanında çelik mimariyle yapılan ek binada ise; 15 poliklinik odası, 2 Kalp ve Damar Cerrahisi ameliyathanesi, 3 anjiyo birimi, 28 yoğun bakım yatağı yer alacak.

Ek binada, Kalp Damar Cerrahisi Merkezi niteliğinde hizmet verecek ve içerisinde kapsamlı bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi de bulunacak.