Ede Ajans – Mustafa Nuri Şirin Yazdı

Ekonominin her kesiminde ağır bir tablo var.

En düşük 16 bin 750 lira maaş alan emeklinin durumu ortada: ekonomi bozuk, hayat pahalılığı karşısında nefes almak zorlaştı.

22 bin 104 lira asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlar, bu fiyat ortamında ay sonunu nasıl getireceğini kara kara düşünüyor.

Mazot, gübre, yem ve zirai ilaç fiyatlarının kontrolsüz yükseldiği bir dönemde çiftçinin hali malum. İşveren ve sanayici artan maliyetler karşısında çarkını çevirmekte zorlanıyor. Üniversite diplomasının bile iş bulmaya yetmediği bir ülkede, işsizler ordusuna her gün yenileri ekleniyor. Faiz yükü ise her kesimi ayrı ayrı sıkıştırıyor.

Ama gelin şimdi, kimseye yük olmadan ayakta kalmaya çalışan, deprem sonrası kendi emeğiyle tutunmaya uğraşan küçük esnaf ve sanatkârın haline yakından bakalım.

⸻

SON GÜN 30 KASIM: DEPREMZEDE ESNAF BU KARARI BEKLİYOR

2022’de yıllık cirosu 2,5 milyon liranın altında kalan küçük esnaf ve sanatkârları kapsayan Mücbir Sebep Hali, 30 Kasım’da sona eriyor.

Günlerdir diyoruz ki:

“Uzatılmalı. Hem esnafın ayakta kalması için şart hem de uzatılmazsa bu durum iktidara da zarar verir.”

Fakat bu haklı talebi, başta bazı iktidar temsilcilerine bir türlü anlatamıyoruz.

Duyduğumuz cevap ne?

“Bu kez uzatırsak bir daha isterler…”

Ne demek bu?

Depremzedenin acısını, yoklukla mücadelesini hafife almak, adeta ti’ye almak değil midir?

Cebinizden para mı çıkıyor kardeşim?

Devletin imkânı, ihtiyacı olana kullanılsın diye vardır zaten.

Van’da bu süre yaklaşık 7 yıl uzatıldı.

Asrın felaketini yaşayan bizlere ise 2,5 yıl yeter mi deniyor?

⸻

BÜROKRASİYLE OYALAMAYIN: UZATIN, OLSUN BİTSİN

“Dilekçe versinler, biz durumu inceleyelim” demek çözüm değil; oyalamadır.

Esnafın hâli ortadadır.

İstenen şey ne lütuf ne ayrıcalık…

Sadece ayağa kalkmaya çalışan insanların elinden tutmaktır.

Soruyoruz:

Ne zamana kadar mı uzatılmalı?

Cevabı net:

Bir tek küçük esnaf ve sanatkâr konteynerlerden çıkıp kendi düzenini kurana kadar. Nokta.

⸻

CUMHURBAŞKANININ İLGİSİ UMUTTUR

Allah’tan Sayın Cumhurbaşkanımız deprem bölgesine özel ilgi gösteriyor.

Mazallah bu karar yalnız bazı bürokratların insafına kalsa, halimiz harap olurdu.

Umudumuz odur ki Sayın Erdoğan’ın talimatıyla Mücbir Sebep Hali yeniden uzatılacak ve depremzede esnafın yükü biraz olsun hafifleyecek.

Bu çağrı bir siyaset çağrısı değildir;

Emeğiyle tutunmaya çalışan yüz binlerce insanın ortak haykırışıdır.