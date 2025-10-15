Karatutlu, 2005 yılında Avrupa Birliği’nin tekstil kotalarını kaldırmasıyla başlayan rekabet sorunlarının bugün ciddi bir krize dönüştüğünü belirterek; enerji, işçilik, taşıma ve finansman maliyetlerinin üretimi neredeyse durma noktasına getirdiğini söyledi.

“Kahramanmaraş, Osmanlı’dan bu yana dokumanın, emeğin ve üretimin kentidir.

Bugün Türkiye’de üretilen ipliğin yüzde 30-35’i bu şehirde üretiliyor. Ancak hem artan maliyetler hem de deprem sonrası yaşanan yıkım sektörü çöküşe sürüklüyor.”

Karatutlu, depremden ağır hasar alan Kahramanmaraş sanayisinin, bugüne kadar Van depreminde uygulanan beş yıllık teşviklerden dahi mahrum bırakıldığını vurguladı:

“Biz, deprem yaşamış bir kentin sanayisine gerekli desteğin verilmesini istiyoruz.

Her üç ayda bir mücbir sebep uzatılsın diye kapı kapı dolaşmak zorunda kalıyoruz.

Bu, üretim kenti Kahramanmaraş’a yapılmış büyük bir haksızlıktır.”

Tekstil sektöründe konkordato ilanlarının ve işçi çıkarımlarının hızla arttığını belirten Karatutlu, yaklaşık 20 bine yakın çalışanın işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Karatutlu konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Deprem sadece konut dikmekle çözülmez. Sosyal, kültürel ve ekonomik yaraları birlikte sarmamız gerekiyor.

Kahramanmaraş’ta üretim bitmesin, sanayi nefes alsın.”