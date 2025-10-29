Karatutlu konuşmasında, Kahramanmaraş’ın kültürel miras açısından Anadolu’nun en köklü şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Kültür Bakanlığı yıllarca Kahramanmaraş’ı ihmal etti; şehrin ne tiyatrosu var, ne müzesi, ne sergi salonu, ne de modern bir kütüphanesi.Üç yıldır söylüyoruz; Adana’da, Antep’te, Urfa’da, Malatya’da, Kayseri’de ‘Kültür Yolu Festivali’ yapılıyor ama Kahramanmaraş’a gelince ‘2026’da size de yapacağız’ diyorlar. Uçak seferi bile koymuyorlar!”

“Bürokrasi garibanı oyalıyor, sermayeye kapı açıyor”

Karatutlu, Kahramanmaraş’taki vakıf eserlerinin restorasyon ve onarım süreçlerinde yaşanan gecikmelere de dikkat çekti:

“Kültür Bakanlığı hâlâ yanaşmıyor, bürokrasi vatandaşı oyalıyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü bir yıl boyunca camilerimizin onarımına izin vermedi. O bölgenin kadim şehri Dulkadiroğlu, tarihî eserlerin en yoğun olduğu yerdir.

Namık Kemal Mahallesi’ndeki mozaikler Zeugma’nın belki beş katı büyüklüğünde ama ilgilenen yok. Kültür Bakanlığı mozaiklerle değil, seyahat acentelerinin aidat borçlarıyla uğraşıyor.”

“Kahramanmaraş tarihinin, kültürünün ve emeğinin şehridir”

Karatutlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Kahramanmaraş kültürle, sanatla, tarih bilinciyle yeniden ayağa kalkmak istiyor. Biz bu şehrin hakkını her platformda savunmaya devam edeceğiz. Bu kadim şehir, ilgisizliğe ve ihmale mahkûm edilemez.”