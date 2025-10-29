Cumhuriyet’in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan bağımsızlık mücadelesi; aziz milletin inancı, kararlılığı ve azmiyle taçlanarak 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyet’in 102. yılı kutlama etkinliklerinde Kahramanmaraş’ta gurur, birlik ve beraberlik rüzgârı esti.

Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, Valilikte gerçekleştirilen protokol tebrikinin ardından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti. Şehir protokolü ve yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen kutlama programında; Vali Mükerrem Ünlüer, Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, araç üzerinde alandaki katılımcıları selamlayarak Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik etti.

102 Yıldır Hep Aynı Coşkuyla

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, Cumhuriyet’in ruhunu yaşatan şiir dinletisi, öğrencilerin seslendirdiği dizelerde; bağımsızlık mücadelesinin izleri, milletin kararlılığı ve Atatürk’ün mirası yankılandı. Programın finalinde ise polis ve askeri birlikler sahneye çıktı. Disiplinli adımlarla yürüyen polisler ve Mehmetçikler hem protokolü hem de alanı dolduran vatandaşları selamladı. Askerî geçit töreni sırasında Türk bayrakları dalgalandı. Komando timlerinin gösterileri, izleyenlerden büyük alkış aldı.

“Yeryüzüne Sığmayan Bir Sevda: Ay Yıldız”

MSB’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen ay yıldızlı al bayrağımızın eşsiz güzelliğini, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göktürk-1 uydumuz ile uzaydan görüntüledik. Göktürk-1 uydumuzun kamerasına yansıyan bu kareden de anlaşıldığı gibi, yeryüzüne sığmayan bir sevdadır Ay Yıldız.” ifadeleri yer aldı.