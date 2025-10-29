Bakanlık, Kahramanmaraş’ın simge noktalarından biri olan Ahır Dağı zirvesine işlenen dev Türk bayrağının, Göktürk-1 uydusu tarafından uzaydan çekilen görüntüsünü paylaştı.

“Yeryüzüne Sığmayan Bir Sevda: Ay Yıldız”

MSB’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen ay yıldızlı al bayrağımızın eşsiz güzelliğini, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göktürk-1 uydumuz ile uzaydan görüntüledik. Göktürk-1 uydumuzun kamerasına yansıyan bu kareden de anlaşıldığı gibi, yeryüzüne sığmayan bir sevdadır Ay Yıldız.” ifadeleri yer aldı.