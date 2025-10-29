Ak Parti İl Başkanı Gül’den 29 Ekim Cumhuriyet bayramı mesajı!
Ak Parti İl Başkanı Gül’den 29 Ekim Cumhuriyet bayramı mesajı!
Bakanlık, Kahramanmaraş’ın simge noktalarından biri olan Ahır Dağı zirvesine işlenen dev Türk bayrağının, Göktürk-1 uydusu tarafından uzaydan çekilen görüntüsünü paylaştı.

“Yeryüzüne Sığmayan Bir Sevda: Ay Yıldız”

MSB’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen ay yıldızlı al bayrağımızın eşsiz güzelliğini, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göktürk-1 uydumuz ile uzaydan görüntüledik. Göktürk-1 uydumuzun kamerasına yansıyan bu kareden de anlaşıldığı gibi, yeryüzüne sığmayan bir sevdadır Ay Yıldız.” ifadeleri yer aldı.