Karatutlu, Kahramanmaraş’ın 23 yılda 48’inci sıradan 63’üncü sıraya gerilemesinin, şehrin yıllardır süregelen ihmalinin somut göstergesi olduğunu söyledi.

“Kahramanmaraş yıllarca iktidara destek verdi ama karşılığını alamadı”

Konuşmasında kentin Cumhuriyet’in ilk yıllarından buyana üretim kapasitesine, tekstil ve sanayi kültürüne dikkat çeken Karatutlu, SEGE sonuçlarının siyasetten bağımsız bir gerçeklik ortaya koyduğunu belirtti:

“2003 yılında 48’inci sırada olan Kahramanmaraş, 2017’de 58’e, bugün ise 63’üncü sıraya düştü. Eğitim 66’ncı, sağlık 67’nci sırada. Bu tablo, yıllardır yoğun destek verilmiş bir şehrin nasıl ihmal edildiğinin kanıtıdır.”

Milletvekili Karatutlu, okullaşma oranlarından öğretmen açığına, sağlıkta yanlış planlamadan uzman hekim eksikliğine kadar bir çok sorunun yıllardır çözülemediğini vurguladı:

“Millî Eğitim Akademisi için tüm şartları sunmamıza rağmen Kahramanmaraş hâlâ bu hizmetten mahrum. Sağlıkta ise yıllardır uyarıyoruz; yanlış planlanan hastaneler, uzman hekim yetersizliği ve kuzeybatı bölgesinin tamamen ihmal edilmesi şehirde ciddi mağduriyet yaratıyor.”

“Ulaşımda gecikmiş yatırımlar, trafiği içinden çıkılmaz hale getirdi”

Karayolları ve şehiriçi ulaşım planlamalarındaki eksikliklerin Kahramanmaraş’ı büyük bir sıkıntıya soktuğunu belirten Karatutlu, şu sorunlara dikkat çekti:

Yıllardır yapılmayan battı-çıktılar ve köprülü kavşaklar,

Göksun yolu, Çağlayancerit ve Pazarcık çevre yollarındaki gecikmeler,

Hızlı tren hattının şehri “teğet geçmesi”,

Kahramanmaraş – Sabiha Gökçen uçuşlarının olmayışı.

“Bu şehir deprem bölgesi olabilir ama bu, hizmetlerin yavaşlatılmasının değil hızlandırılmasının gerekçesi olmalıydı.”

“Kahramanmaraş’ın ihtiyacı, Ankara’dan planlanan değil, yerelde istişareyle yapılan hizmettir”

Konuşmasında merkezi yönetimin Kahramanmaraş’ta yerel aktörleri devre dışı bırakan yaklaşımını da eleştiren Karatutlu:

“Her hizmet Ankara’dan planlandığı için hem gecikme hem yanlış planlama yaşanıyor. Kahramanmaraş halkı, siyasetçinin sahada olduğu, bürokratın sorumluluk aldığı, hizmetin ortak akılla yürütüldüğü bir yönetim istiyor.” dedi.